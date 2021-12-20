В Челябинске задержали гулявшего с муляжом автомата российского школьника

В центре Челябинска задержали российского школьника, гулявшего с муляжом автомата. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, 20 декабря подросток прошел по городу с копией оружия наперевес от площади Революции в сторону остановки «Детский мир». Полицейские установили личность подростка и выяснили, что автомат Калашникова в его руках был лишь муляжом настоящего боевого оружия.

6 декабря сообщалось, что в Нижнекамске мальчик пришел в школу в бронежилете, противогазе и с муляжом автомата.