Силовые структуры
В Челябинске задержали гулявшего с муляжом автомата российского школьника
В центре Челябинска задержали школьника с копией автомата Калашникова
В центре Челябинска задержали российского школьника, гулявшего с муляжом автомата. Об этом сообщает Ura.ru.
По данным издания, 20 декабря подросток прошел по городу с копией оружия наперевес от площади Революции в сторону остановки «Детский мир». Полицейские установили личность подростка и выяснили, что автомат Калашникова в его руках был лишь муляжом настоящего боевого оружия.
6 декабря сообщалось, что в Нижнекамске мальчик пришел в школу в бронежилете, противогазе и с муляжом автомата.