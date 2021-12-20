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Более миллиона российских семей могут лишиться квартир

«Известия»: сотрудники ВЦНСП выявили в России более 40 тысяч зданий, подлежащих сносу

Фото: Unsplash

Более одного миллиона семей в России могут лишиться квартир в домах-самостроях. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Всероссийский центр национальной строительной политики.

По данным издания, в специальный реестр уже внесено свыше 40 тысяч объектов, подлежащих сносу. При этом статус самовольной постройки на данный момент в России имеют не менее 10 миллионов квадратных метров жилья. Среди самых проблемных российских регионов — Краснодарский край, Крым и Дагестан. Уточняется, что данный вопрос будет рассмотрен в рамках работы по борьбе с преступлениями в экономической сфере до конца 2021 года.

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По словам специалистов, большинство таких зданий возводится без получения разрешения на строительство на землях, предназначенных для частных домов. В то же время в некоторых регионах власти не обращают внимания на незаконное строительство, так как получают от застройщиков около 10 процентов от стоимости дома. В дальнейшем объект вводится в эксплуатацию по решению суда на основании экспертизы.

Как отметил источник издания, в случае нарушения договоренности застройщиков с городской властью, дом в любой момент могут признать самостроем. При этом действующий закон не предполагает компенсаций при сносе здания.

Ранее застройщик в Сочи заключил с клиенткой договор купли-продажи жилья в доме, на строительство которого не выдавали разрешение.

Ксения Назарова
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