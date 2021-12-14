Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянке в Сочи продали несуществующую квартиру

Застройщик в Сочи продал квартиру в доме, на строительство которого не выдавали разрешение

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Застройщик в Сочи заключил с клиенткой договор купли-продажи жилья в доме, на строительство которого не выдавали разрешение. О нарушении законодательства сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным следствия, россиянка заключила с застройщиком договор и передала ему миллион рублей за квартиру в Теневом переулке. Однако местные власти не выдавали разрешение на возведение многоквартирного дома по указанному адресу, а существующее там здание отдали под снос.

Материалы по теме:
Добро пожаловать в бомжи Как нотариусы лишают людей недвижимости
Добро пожаловать в бомжиКак нотариусы лишают людей недвижимости
10 сентября
«У меня начались панические атаки» История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
«У меня начались панические атаки»История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
3 марта

В итоге в отношении застройщика возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Прокуратура взяла расследование под контроль и направила материалы дела в полицию.

В июле 2021 года стало известно, что в Москве перед судом предстанут 60-летняя пенсионерка и ее 34-летний сообщник из Уфы, которые торговали несуществующим жильем. Прежде чем они попали в поле зрения правоохранительных органов, им удалось завладеть 122 миллионами рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
В популярном мессенджере появится новая удобная функция
В Москве школьница пыталась сломать себе ногу ради пропуска контрольной
На одном из зданий в российском городе появилось изображение Сталина
Вирусолог назвал предвестник окончания пандемии
В российском регионе прорвало газопровод
Клава Кока записала песню для Авито Доставки
Косторная раскрыла планы на будущее в спорте
Цена на газ в Европе превысила 1,5 тысячи долларов
«Мастерская новых медиа» выпустила более 220 специалистов
В Белоруссии приняли закон о геноциде народа
Российские компании покусились на монополию «Газпрома»
Польше назвали способ воссоздать Речь Посполитую с помощью России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter