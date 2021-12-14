Россиянке в Сочи продали несуществующую квартиру

Застройщик в Сочи заключил с клиенткой договор купли-продажи жилья в доме, на строительство которого не выдавали разрешение. О нарушении законодательства сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным следствия, россиянка заключила с застройщиком договор и передала ему миллион рублей за квартиру в Теневом переулке. Однако местные власти не выдавали разрешение на возведение многоквартирного дома по указанному адресу, а существующее там здание отдали под снос.

В итоге в отношении застройщика возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Прокуратура взяла расследование под контроль и направила материалы дела в полицию.

В июле 2021 года стало известно, что в Москве перед судом предстанут 60-летняя пенсионерка и ее 34-летний сообщник из Уфы, которые торговали несуществующим жильем. Прежде чем они попали в поле зрения правоохранительных органов, им удалось завладеть 122 миллионами рублей.