Россиянам рассказали о способе слежки через мобильный телефон

Директор «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов предупредил россиян о способе слежки через мобильный телефон, пишет агентство «Прайм».

По словам эксперта, любые сотовые операторы с помощью технологии пеленгации могут узнать точное местоположение абонента по номеру телефона. «Сами по себе эти технологии безобидны и используются для своевременного информирования пользователей, например, о погоде или доступных услугах во время путешествия при смене регионов», — рассказал он.

Мясоедов добавил, что практически у всех провайдеров есть сервис, позволяющий отслеживать абонента, подключить его можно по запросу, и данные о локации будут передаваться определенному кругу лиц. Для подключения нужен доступ к мобильному — достаточно пары минут. Затем в смс-сообщении происходит активация услуги. «Этим нередко пользуются недоброжелатели или ревнивые друзья и родственники. По счастью, всегда можно связаться с оператором и отключить подобные сервисы», — подчеркивает специалист.

Ранее россиянин, занимающийся ремонтом телефонов во Владивостоке, превратил свой сервис в «детективное агентство», начал снимать видео и помогать людям в Приморском крае. Он отметил, что часто мошенники сами приносят украденную вещь в ремонтный сервис, чтобы продать ее на запчасти.