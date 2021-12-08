Россиянин нашел необычный способ бороться с мошенниками в Приморье

Россиянин, занимающийся ремонтом телефонов во Владивостоке, превратил свой сервис в «детективное агентство» и начал помогать людям в Приморском крае. Алексей Сотов нашел необычный способ, как бороться с мошенниками, и раскрыл его в беседе с «Комсомольской правдой».

«Мне жалко людей, которые стали жертвой грабителя или просто потеряли телефон. В нем вся жизнь — контакты, банковские карты, работа», — рассказал россиянин. Он отметил, что часто мошенники сами приносят украденную вещь в ремонтный сервис, чтобы продать ее на запчасти.

В настоящее время россиянин активно ведет социальные сети — YouTube и Instagram. Он публикует видео, где показывает, как разоблачает мошенников и разыскивает настоящих владельцев гаджетов. Сотов надеется, что его пример подтолкнет остальных людей тоже совершать добрые дела.

В беседе с изданием он заявил, что всегда внимательно осматривает телефон перед тем, как заплатить потенциальному продавцу. В частности, залезает в галерею, телефонную книгу, ищет привязанные к этому гаджету страницы в соцсетях, а также задает наводящие вопросы. Мастер пояснил, что приходится расспрашивать, если он видит, например, мужчину с якобы его телефоном, а в списке вызовов — контакт «Любимый».

В продолжение разговора россиянин дал рекомендации людям, потерявшим свой гаджет. Прежде всего, сказал мастер, надо начать звонить на данный телефон. Затем необходимо написать на личной странице в разных соцсетях сообщение со словом «верните» и мобильным номером. «Если телефон заблокирован, он все равно показывает всплывающие сообщения, это может помочь», — заявил он.

Помимо этого, важно попытаться вспомнить, где, возможно, мог остаться телефон. Сотов посоветовал поговорить с людьми, которые работают недалеко от этого места.

В местных пабликах в соцсетях можно оставить сообщение о потере телефона, но надо быть внимательным, так как обычно начинают названивать новые мошенники. На сайтах объявлений можно настроить системы оповещений, чтобы следить за похожими моделями гаджетов. Если точно понятно, что телефон украли, то надо идти в полицию, уточнил собеседник издания.