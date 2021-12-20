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Курьер получил зловещую записку вместе с заказом и спас жизнь клиенту

Доставщик еды из Китая получил странный заказ и спас клиента от самоубийства

Фото: Pixabay

В Китае доставщик еды получил странный заказ и спас жизнь пытавшемуся совершить самоубийство клиенту. Об этом сообщает AsiaOne.

Курьер одной из китайских закусочных должен был доставить обычный заказ, однако в процессе обратил внимание, что вместе со списком блюд клиент прислал зловещую записку. В ней говорилось: «Это последний прием пищи в моей жизни. Заказ должен быть обязательно доставлен!». Сначала курьер подумал, что кто-то пытается разыграть его, но, когда приехал по указанному адресу, дверь ему не открыли.

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После этого мужчина немедленно вызвал полицию. Выяснилось, что угроза в записке была настоящей. Человек, написавший сообщение, действительно собирался свести счеты с жизнью, а полиции пришлось выламывать дверь в жилище, чтобы спасти его.

Как только несостоявшегося самоубийцу отвезли в больницу, курьер получил благодарность от правоохранительных органов, а сервис доставки выписал своему сотруднику премию в размере 10 тысяч юаней (около 116 тысяч рублей). Позже выяснилось, что пострадавший мужчина недавно расстался с возлюбленной и совершил несколько неудачных денежных вложений.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме курьер спас двухлетнюю девочку. Работник службы доставки сумел поймать ребенка, выпавшего с 12-го этажа здания.

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Никита Савин
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