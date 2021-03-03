Курьер поймал упавшую с 12-го этажа девочку и спас ей жизнь

В Ханое, Вьетнам, курьер поймал упавшую с балкона 12-го этажа двухлетнюю девочку и спас ей жизнь. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

В воскресенье, 28 февраля, 31-летний Нгуен Нгок Манх (Nguyen Ngoc Manh) сидел в своем грузовике в ожидании клиента, когда услышал детский плач. Затем раздался крик, он высунул голову из окна и увидел, как ребенок висит на перилах балкона на одной руке. Курьер инстинктивно бросился ему на помощь: он выбежал из машины, залез ближайшую крышу и постарался подобраться как можно ближе к месту, куда должна была упасть девочка.

На ролике видно, как ребенок срывается и летит около 50 метров вниз, и Манху удается ее поймать, несмотря на то что он сам потерял равновесие. От удара на крыше появилась вмятина.

Курьер обнял девочку и заметил, что у нее изо рта идет кровь. Ребенка немедленно доставили в больницу, где у него диагностировали вывих бедра. Манх отделался растяжением руки.

Местные жители провозгласили курьера героем, он получил тысячи сообщений с комплиментами в социальных сетях. Манх признается, что его смущает столь пристальное внимание к его персоне. «Я не считаю себя героем. Я просто хочу творить добро», — отметил он.