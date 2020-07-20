Двухлетний ребенок упал с высоты пятого этажа и остался цел

Житель уезда Сюйи в китайской провинции Цзянсу голыми руками поймал сорвавшегося с пятого этажа двухлетнего ребенка. На видео обратил внимание сайт Brinkwire.

9 июля ребенок случайно заперся в квартире на пятом этаже. Его бабушка не смогла открыть дверь самостоятельно и отправилась искать слесаря. В это время мальчик перелез с балкона на платформу для крепления кондиционера на наружной стене дома. На записи, которую местные власти опубликовали в китайском аналоге Twitter Weibo, видно, как ребенок пытается зацепиться за выступ в течение десяти секунд, после чего падает. Он пролетел, совершив в воздухе два оборота и ударился о пластиковый навес.

Сосед по имени Ли Дэхай (Li Dehai), который заметил, что мальчик падает, поймал его голыми руками, стоя на табуретке. Ребенка отвезли в больницу, где врачи установили, что он остался цел и невредим. Дэхай отделался только ушибами рук, он восстанавливается после произошедшего.

Мужчина рассказал, что спас мальчика инстинктивно. «Мы не могли просто так смотреть, как он падает, и ничего не делать. Все произошло очень быстро. У меня не было других мыслей в тот момент, кроме как спасти его», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Тикамгарх, штат Мадхья-Прадеш, трехлетний мальчик упал с третьего этажа в кузов проезжающей велорикши. Ребенок играл на балконе, потерял равновесие и выпал с высоты более 10 метров.

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