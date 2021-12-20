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Польша призвала Россию сделать шаг назад

Президент Польши Дуда заявил, что является противником уступок ЕС в отношении России

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Евросоюз должен действовать предупредительно в отношениях с Россией. К этому призвал президент Польши Анджей Дуда, его слова передает РИА Новости.

Государственный лидер заявил, что является противником уступок в отношении российской стороны. Он подчеркнул, что Москва должна сделать шаг назад. «Я считаю, что мы должны требовать решительного отступления российской стороны. Только такая позиция может привести к тому, что конфликта не будет», — заключил Дуда.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заподозрил Россию в намерении исключить европейские страны из переговоров по безопасности. Он предположил, что Москва может использовать кризис для своей заявленной цели по перестройке системы безопасности в Европе.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США по гарантиям безопасности. Они содержат призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации.

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Екатерина Андреева
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