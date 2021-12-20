Муж попавшей в реанимацию после пластики россиянки описал эмоции от инцидента

Муж пациентки московской клиники, которая попала в реанимацию после неудачной пластической операции, высказался на тему состояния супруги. Его комментарий приводит РЕН ТВ.

Алексей объяснил, что ему не дают возможности увидеть 34-летнюю Елену Борисову или выйти с ней на связь. «Мне с одной стороны звонят из клиники пластической хирургии и говорят, что с моей женой все хорошо, все идеально. А с другой стороны мне звонят из "Склифа" и говорят, что там все плохо и непонятно. Я между двух огней. Мне с ней не дают поговорить, она в реанимации», — описал эмоции от инцидента гражданский муж Борисовой.

Ранее стало известно, что пациентка московской клиники попала в реанимацию после неудачной пластической операции. 34-летняя Елена Борисова решила сделать липосакцию. Во время процедуры в клинике «Шарм» у россиянки произошла остановка дыхания. Отмечается, что специалисты не смогли вывести ее из наркоза. Пациентке в экстренном порядке потребовалась искусственная вентиляция легких, поэтому врачи перевезли ее в реанимацию столичной больницы. Доктора оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.

В марте другая россиянка умерла после неудачной пластической операции и липосакции. Жительнице Сургута Юлии Бакиевой сделали подтяжку ягодиц с коррекцией живота и талии. На следующий день у женщины поднялась высокая температура и началась одышка, поэтому ее доставили из медцентра в ГКБ №6 Челябинска. Рентген показал, что у Бакиевой повреждено легкое, из-за чего в его полости появился воздух. Вдобавок у нее обнаружили заражение крови. Россиянка умерла в реанимации.