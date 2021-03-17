Россиянка умерла после неудачной подтяжки ягодиц и липосакции

Жительница Сургута умерла после неудачной пластической операции, сделанной в челябинском медцентре. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

По информации издания, 46-летней Юлии Бакиевой сделали подтяжку ягодиц с коррекцией живота и талии. На следующий день после операции у женщины поднялась высокая температура и началась одышка. Специалисты предположили, что пациентка заболела коронавирусом, однако тест показал отрицательный результат.

Из медцентра женщину доставили в ГКБ №6 Челябинска. Рентген показал, что у Бакиевой повреждено легкое, из-за чего в его полости появился воздух. Помимо этого у нее обнаружили заражение крови. Россиянка умерла в реанимации.

«У Юли двое детей и оба раза она делала кесарево. В 2016 году ей уже делали косметическую пластику шва в медцентре "МЕДЕОР", в отделении на Увильдах. Прошло четыре года, она решила сделать вокруг шрама липосакцию, потому что накапливается жир. Хотя она много лет ходила в спортзал», — рассказал супруг погибшей Гани Бакиев.

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Известно, что брат пострадавшей Тимур, который является медиком по образованию, изучил всю документацию и предположил причину смерти сестры. Мужчина считает, что главную ошибку допустил анастезиолог. «Когда вводили трубку, повредили трахею и в плевральную полость попал воздух. После того как воздух выпустили, она начала дышать, и возможно, все бы обошлось. Но потом начали усугубляться другие процессы. У нее обнаружили множественные некрозы в тех местах, где брали пункцию жировой ткани. То есть произошло отторжение, и организм не справился», — заявил он.

Сообщается, что родственники Бакиевой попросили у клиники денежную компенсацию, поскольку у женщины остались 24-летняя дочь и 16-летний сын. По словам адвоката Елены Цыпиной, они намерены взыскать по три миллиона рублей на каждого члена семьи.

В настоящий момент по делу идет проверка. По ее итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по отношению к медцентру «МЕДЕОР».

В октябре 2020 года женщина умерла после липосакции в московской клинике. Жительница подмосковного Егорьевска, 45-летняя Юлия, захотела убрать жировые складки на животе с помощью этой процедуры. После хирургического вмешательства пациентку оставили в палате на ночь под наблюдением. На следующий день ее состояние резко ухудшилось, позже у нее оторвался тромб.