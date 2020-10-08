Женщина умерла после липосакции в московской клинике

Жительница подмосковного Егорьевска перенесла пластическую операцию в частной клинике в центре Москвы и скончалась на следующий день. Подробности случившегося сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, 45-летняя Юлия находилась в декрете в связи с рождением второго ребенка. Женщина не могла добиться желаемой фигуры после родов и захотела убрать жировые складки на животе с помощью липосакции.

Отмечается, что во вторник, 6 октября, россиянка обратилась в московскую клинику на улице Большая Молчанковка. После хирургического вмешательства пациентку оставили в палате на ночь под наблюдением. На следующий день ее состояние резко ухудшилось: приборы показали нарушение сердечного ритма.

Согласно материалу, врачи стали проводить реанимационные мероприятия, пытаясь завести сердце пациентки с помощью дефибриллятора. Несмотря на их усилия, у женщины оторвался тромб. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели москвички. Они проводят проверку по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности (по статье 238 УК РФ).

О смерти жительницы Подмосковья стало известно в среду, 7 октября. Тогда сообщалось, что женщине успешно провели липосакцию, однако на следующий день ее нашли мертвой в палате.