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Россиянка попала в реанимацию после пластической операции

В Москве 34-летняя женщина попала в реанимацию после липосакции

Фото: Shutterstock

В Москве 34-летняя женщина сделала липосакцию и попала в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, во время пластической операции у россиянки остановилось дыхание, ее не могли вывести из наркоза.

Женщине потребовалась искусственная вентиляция легких, ее пришлось переводить в реанимацию московской больницы. Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое.

Ранее в Волгограде девушка скончалась во время пластической операции. По данным следствия, во время вмешательства пациентке вводили различные лекарственные препараты, после одного из уколов у нее начались судороги. После этого состояние девушки стабилизировалось, однако затем приступ повторился. Бригаде скорой помощи не удалось спасти россиянку.

Липосакция — это пластическая операция, в ходе которой жировые отложения на теле убирают хирургическим путем. Ее делают на одном участке тела: например, на животе или ягодицах.

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Анастасия Шейкина
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