Назван процент поменявших планы по вине авиакомпаний россиян

Более 30 процентов россиян в 2020-2021 годах были вынуждены поменять планы по вине авиакомпаний. Процент столкнувшихся с переносом или отменой рейсов назвали аналитики сервиса «Тинькофф Путешествия», исследование онлайн-агентства, включающее также опрос пользователей экосистемы Тинькофф, поступило в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что авиакомпании компенсировали отмену рейсов почти половине респондентов (40 процентов) — им полностью вернули деньги за билеты, 36 процентам потраченные средства были возвращены частично. Остальные 24 процента заявили о том, что ситуация так и не разрешилась.

Так, из тех туристов, чей вопрос с отменой рейса был решен, 39 процентов предпочли получить обратно деньги, 32 процента обменяли авиабилеты, 25 процентов получили предложение о ваучере на обмен авиабилетов в течение года, четыре процента и вовсе отказались от выплат или не стали о них просить.

Аналитики сервиса также сообщили о том, что путешественники, которые столкнулись с отменой рейсов зарубежными авиакомпаниями, могут не получить компенсацию, так как деятельность иностранных перевозчиков не всегда находится в области влияния российских регуляторов.

Ранее в декабре россияне раскрыли, чем они будут заниматься в нерабочие дни с 31 декабря по 9 января. Так, 27 процентов участников опроса признались, что планируют поехать на зимние праздники к родственникам или друзьям, 16 процентов хотят поехать в один из городов Европы, еще 14 процентов считают идеальным путешествием на Новый год поездку на дачу или в деревню.