Расчлененное тело найдено на российском кладбище

Следователи проводят проверку по факту обнаружения на кладбище в Тольятти костных останков. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Самарской области.

Найдены четыре свертка с костными останками при подготовке могилы для нового захоронения. Назначены необходимые экспертизы.

В паблике «Происшествия Тольятти» во «ВКонтакте» сообщается со ссылкой на представителя в сфере ритуальных услуг, что 19 декабря при копке могилы было найдено расчлененное тело, которое разложили по черным полиэтиленовым пакетам. Родственники утверждают, что в этом месте никого не хоронили. На месте побывали сотрудники полиции и СКР.

«Возможно это и является причиной, почему бандиты различными путями пытаются ограничить круг лиц, которые могут копать могилы», — отмечается в сообщении.