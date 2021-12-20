Россияне вложили пять триллионов рублей в криптовалюту

Россияне инвестировали в крипторынок пять триллионов рублей. Об этом сказал глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает ТАСС.

Он добавил, что крипторынком интересуются, в том числе неквалифицированные инвесторы, которые вкладывают туда свои деньги. «С криптовалютами надо поставить точку. Надо определиться с тем, как мы относимся к этому явлению и, соответственно, в законодательстве достаточно жестко прописать ответственность, если что-то мы будем запрещать, ограничивать», — отметил Аксаков.

Центральный банк России выступает против того, чтобы финансовая инфраструктура страны использовалась для сделок с криптовалютами, и способен им помешать, сказала ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Это большие риски для розничных инвесторов из-за высокой волатильности, отметила она. Криптовалюты часто используются для нелегальных операций, криминального характера, они непрозрачны, добавила Набиуллина.

Ранее, 16 декабря, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ задумался о введении запрета на инвестиции в криптовалюту на территории страны.