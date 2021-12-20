Стала известна вероятная причина отравления 116 детей в школе Тувы

Выявленный в капустном салате золотистый стафилококк мог стать причиной массового отравления детей в школе-интернате «Тувинский кадетский корпус». Вероятную причину назвала глава регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе в больницу из школы-интерната были доставлены 116 детей с признаками пищевого отравления. Недомогание также почувствовал один воспитатель. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). По сведениям регионального Минздрава, 57 заболевших уже готовят к выписке.

Со слов Салчак стало известно, что в ходе проверки было найдено инфицированное готовое блюдо — салат капустный с яблоками.

Исполняющий обязанности министра образования Тувы Алексей Храмцов заверил, что во всех школах проверят организацию питания.

В октябре в школе в Подмосковье отравились около 20 детей, в том числе первоклассники. Отмечалось, что детям стало плохо после завтрака. Шесть российских школьников были госпитализированы.