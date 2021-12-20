В Совете Федерации поддержали идею Госдумы сделать 31 декабря выходным

В Совете Федерации поддерживают идею Госдумы сделать 31 декабря выходным днем, заявил «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. Так сенатор прокомментировал предложение депутата Госдумы Дениса Кравченко закрепить в законе статус выходного за последним днем в году.

«Этот вопрос поднимается каждый год. Мне кажется, что 31 декабря должно быть выходным днем, потому что фактически, давайте будем честны, мало кто активно работает в этот день», — заявил Абрамов.

Он добавил, что в случае положительного решения Госдумы по этому вопросу, Совет Федерации успел бы одобрить закон о дополнительном выходном до конца 2021 года.

«У нас пленарное заседание 24 декабря, мы бы успели принять это решение», — сказал сенатор.

Абрамов добавил, что согласно текущему законодательству администрации субъектов федерации имеют право объявлять 31 декабря выходным днем на своем уровне. Однако, по его мнению, этот статус для последнего дня года стоило бы зафиксировать на федеральном уровне.

«Зачем людей обременять, особенно хозяек, которые готовят на стол, готовятся к празднику, хотят выглядеть хорошо?» — задал вопрос сенатор.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы России по экономической политике Денис Кравченко заявил, что 31 декабря необходимо сделать выходным днем. По его словам, этот день и так фактически не является рабочим, и этот статус стоило бы закрепить законодательно.