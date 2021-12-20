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Более трех миллионов школьников приняли участие в «Уроке цифры»

В акции «Урок цифры» участвовали школьники, учителя и родители из 130 стран мира

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Более трех миллионов школьников приняли участие во всероссийской акции «Урок цифры». Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 20 декабря.

Известно, что всего в просветительском проекте были задействованы учащиеся школ, учителя и родители из 130 стран мира. Мероприятия по разработке игр проходили в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Проведению акции содействовали представители региональных администраций и экосистема «Вконтакте».

В рамках акции школьники изучили профессии, связанные с игровой индустрией, а также разобрались в различных жанрах компьютерных игр. Так, например, ученики младших классов примерили на себя роль программистов и аниматоров, а старшеклассники — роль продюсеров.

«С каждым годом интерес к нашему "Уроку цифры" растет. Все больше ребят, и не только из России, узнают о проекте и принимают в нем участие, чтобы получить самую актуальную информацию о сфере IT и попробовать себя в разных профессиях», — подчеркнул директор по связям с вузами VK Сергей Марданов.

Отмечается, что среди российских регионов самыми активными стали Белгородская, Самарская, Московская и Омская области, а также Пермский и Краснодарский край. Кроме того, согласно документу, наибольший интерес к проекту проявили участники из Казахстана, Белоруссии, США, Армении, Украины, Азербайджана, Австрии, Таджикистана, Абхазии и Молдавии.

В ноябре сообщалось, что в Казани провели благотворительную акцию «Дай лапу». В рамках события посетители могли забрать питомца из приюта «Зооцентр» или пожертвовать корм для других подопечных, находящихся в учреждении.

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Майя Пономаренко
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