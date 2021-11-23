В Казани состоится благотворительная акция «Дай лапу»

Жителей Казани пригласили на благотворительную акцию под названием «Дай лапу». Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Мероприятие состоится 28 ноября в парке «Крылья Советов». Посетители смогут забрать питомца из приюта «Зооцентр» или пожертвовать корм для других подопечных, находящихся в центре. Помимо этого, на фестивале пройдут лекции об уходе за животными, а также состоится квест и показательные выступления.

Вдобавок в парке откроется пункт вакцинации животных, где будет доступен весь комплекс ветеринарных услуг — от осмотра до прививки от бешенства. «На акции можно будет получить рекомендации специалистов по уходу за животными в зимний период», — подчеркнул один из организаторов акции «Дай лапу».

В октябре стало известно, что приют для животных появится и в Суздальском районе. Приют разместят восточнее дороги Владимир — Юрьев-Польский. В нем смогут содержать не менее 300 собак и 50 кошек. В настоящее время областной департамент ветеринарии занимается оформлением документов на земельный участок.