В Челябинске начали искать хозяина двух «влюбленных» лабрадоров

Челябинки начали искать хозяина двух «влюбленных» лабрадоров, найденных в поселке Еткуль. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, породистые собаки разных полов около недели бродили по улицам без хозяина, после чего их поймали местные жители. На данный момент животные находятся в центре помощи «ЛабриКо», сотрудники которого начали поиск их владельца в социальных сетях.

По словам основательницы центра Екатерины Гаевой, найденные собаки — это семейная пара, поскольку они спят и едят только вместе, а к людям проявляют искреннее дружелюбие. Выяснилось, что номера клейм у собак разные — это значит, что они принадлежат разным питомникам и не являются родственниками.

«Мы опубликовали объявления в соцсетях везде, где можно было, развесили бумажные объявления в месте, где собак нашли. Подписчики подсказали обратиться в питомники, чтобы владельцев нашли по номерам клейм (...) Сейчас их условно прочитали, и мы надеемся, что хозяева скоро найдутся», — пояснила Гаева, с которой сейчас живут лабрадоры.

В октябре стало известно, что приют для животных появится и в Суздальском районе. Приют разместят восточнее дороги Владимир — Юрьев-Польский. В нем смогут содержать не менее 300 собак и 50 кошек. В настоящее время областной департамент ветеринарии занимается оформлением документов на земельный участок.