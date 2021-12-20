Гинцбург оценил версию лабораторного происхождения омикрон-штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса омикрон не мог быть выведен в лаборатории. Мутация, обнаруженная в нем, объясняется естественными причинами. Об этом рассказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова приводит «Интерфакс».

Гинцбург оценил версию лабораторного происхождения омикрон-штамма и напомнил, что на юге Африки, где впервые был обнаружен штамм, проживает множество людей с иммунодефицитом, в организме которых COVID-19 может находиться очень долгое время.

По его словам, возможно также, что коронавирус мог от человека передаться диким животным и, мутировав, вновь перейти на человека.

«Коронавирусы в целом прекрасно развиваются в животных, размножаются, существуют и мутируют в них», — рассказал Гинцбург. По его словам, для Африки свойственны тесные контакты между животным миром и человеком, что и могло привести к таким «интересным и печальным для человеческой популяции последствиям».

Ранее китайские ученые заявили, что к появлению омикрон-штамма коронавируса мог привести один из искусственно созданных возбудителей COVID-19 для лабораторных мышей. Обычный SARS-CoV-2 для мышей не опасен, в связи с чем существуют специально созданные в лабораториях коронавирусы. Они предположили, что прародитель омикрона мог перейти от людей к мышам, быстро накопить мутации, а затем «перескочить» обратно.