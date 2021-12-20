Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянина обвинили в реабилитации нацизма за коллаж ветерана с порно

СКР обвинил россиянина в реабилитации нацизма за фотографию ветерана с порно

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Волгоградской области 54-летний россиянин стал фигурантом уголовного дела сразу по двум статьям Уголовного кодекса после размещения в интернете коллажа ветерана с порнографическими материалами. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, материал, изготовленный обвиняемым, представлял собой фотографию участника Великой Отечественной войны в военном обмундировании с использованием государственно награды СССР — Ордена Отечественной войны на фоне Георгиевской ленты, на котором разместил порнографические материалы.

Как сообщает издание v1.ru, россиянин не смог объяснить причину своего поступка. Его обвиняют в публичной реабилитации нацизма и незаконном изготовлении и демонстрации порнографических материалов.

В настоящее время расследование продолжается, следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Минздрав включил прививку от COVID-19 в национальный календарь
Россия и США проведут перекрестные полеты к МКС
Лжеполицейские предложили москвичке откупиться от заведения уголовного дела
В ВОЗ увидели признаки выхода России на плато по COVID-19
В Госдуме возмутились популярностью зарубежных мультфильмов у российских детей
Чехия займется перезагрузкой отношений с Россией
Главная соперница российских фигуристок японка Кихира пропустит Олимпиаду
Нарколог объяснил россиянам главное отличие пьянства от алкоголизма
Назван единственный город России с дешевеющим жильем
Посол России прокомментировал данные о жертвах в Сирии и Ираке от авиаударов США
Похожая на сестру взрослой внучки 64-летняя женщина раскрыла секрет молодости
Вакцинацию подростков от COVID-19 внесли в календарь прививок
Предложен новый метод переработки опасных химических отходов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter