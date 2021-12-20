Россиянина обвинили в реабилитации нацизма за коллаж ветерана с порно

В Волгоградской области 54-летний россиянин стал фигурантом уголовного дела сразу по двум статьям Уголовного кодекса после размещения в интернете коллажа ветерана с порнографическими материалами. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, материал, изготовленный обвиняемым, представлял собой фотографию участника Великой Отечественной войны в военном обмундировании с использованием государственно награды СССР — Ордена Отечественной войны на фоне Георгиевской ленты, на котором разместил порнографические материалы.

Как сообщает издание v1.ru, россиянин не смог объяснить причину своего поступка. Его обвиняют в публичной реабилитации нацизма и незаконном изготовлении и демонстрации порнографических материалов.

В настоящее время расследование продолжается, следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу.