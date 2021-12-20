Врачи назвали причину смерти прооперировавшей саму себя блокадницы

Врачи назвали причину смерти блокадницы из Выборга, которая прооперировала саму себя. По словам ее внучки, результаты вскрытия показали, что женщина скончалась от онкологии, сообщает KP.RU.

«Проведенная операция на ее состояние не повлияла. Также в заключении было написано, что еще одной причиной смерти стал ковид, что странно. За два дня до смерти врачи нам говорили, что у нее уже отрицательные тесты на коронавирус», — объяснила внучка умершей.

Она также добавила, что на похоронах гроб был открытым, а значит бабушка не была заразной. По ее словам, в смерти пенсионерки разбирается Следственный комитет России, сотрудники которого звонили матери девушки.

Ранее сообщалось, что жительница Выборга была вынуждена самостоятельно вскрыть себе живот, чтобы удалить оттуда излишки жидкости, накопившиеся из-за развития онкологического заболевания.

После этого инцидента женщину доставили в учреждение для тяжелобольных, где она должна была получить паллиативную помощь. О смерти блокадницы стало известно 16 декабря.