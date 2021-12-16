Умерла сделавшая сама себе операцию российская блокадница

Блокадница из Ленинградской области, которая сделала сама себе операцию, скончалась спустя три недели, проведенных в больнице. Об этом сообщили ее родственники, их слова приводит KP.RU.

«Вскрытие было сегодня, поэтому официально причину нам еще не озвучили. Но, предварительно, она скончалась от основной болезни, то есть от рака», — рассказала внучка умершей пенсионерки.

Она объяснила, что у ее бабушки в брюшной полости везде были метастазы. Кроме того, женщине перед смертью не давали поговорить с родственниками ни по телефону, ни лично.

Ранее стало известно, что в Выборге Ленинградской области прошедшая блокаду пожилая женщина с онкологическим заболеванием в состоянии отчаяния сама сделала себе операцию — разрезала живот ножом, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость. Перед домашней операцией она оставила предсмертную записку своим родственникам.

Позднее медики поместили блокадницу в медицинское учреждение, где она должна была получить паллиативную помощь. Это подход к тяжелобольному пациенту, который предотвращает страдания, лечит боли. Кроме того, врачи оказывают психосоциальную и духовную поддержку.