Прооперировавшей себя онкобольной блокаднице окажут многостороннюю помощь

Онкобольную пенсионерку-блокадницу, которая сделала себе разрез для удаления скопившейся в брюшной полости жидкости, поместят в медицинское учреждение, где она получит многостороннюю помощь. Об этом рассказала фельдшер скорой помощи Выборга, ее слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

Отмечается, что женщине окажут паллиативную помощь. Так называется подход, который позволит улучшить жизнь тяжелобольного пациента с помощью предотвращения страданий, лечения болей, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.

Ранее в комитете здравоохранения Ленинградской области сообщили, что вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения состояния пациентки.

Об инциденте стало известно 22 ноября. Жительница Выборга не вынесла бездействия врачей и от отчаяния сделала на животе надрезы, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость, появившуюся в результате осложнения, вызванного онкологией. Перед операцией пенсионерка оставила предсмертную записку дочери и внукам.