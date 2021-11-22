В Ленобласти больной раком пенсионерке пришлось оперировать себя самой

В городе Выборг Ленинградской области пожилая женщина с онкологией в состоянии отчаяния сама сделала себе операцию — разрезала живот ножом, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость. Перед этим она оставила предсмертную записку. Об этом случае на своей странице в Facebook рассказала глава благотворительного медицинского учреждения «Хоспис на дому» Екатерина Овсянникова.

Из-за рака у пенсионерки появилось осложнение — асцит. Это скопление свободной жидкости в брюшной полости. При таком осложнении, отметила Овсянникова, невозможно ходить, лежать и даже трудно дышать. Но своевременную помощь бабушка получить не смогла. В результате она сама себе провела хирургическое вмешательство — лапароцентез — сделав надрезы тонким ножом по передней брюшной стенке.

«Только вот она не была уверена в этой операции, она же не врач, и потому она написала предсмертную записку, чтобы никто не подумал, что это не она», — написала Овсянникова.

Прощальное письмо обнародовала сотрудница местной скорой помощи. Оно адресовано дочери и внукам.

«Проблемы с облегчением тягостных симптомов в конце жизни — вечная проблема», — считает Овсянникова. Она уточнила, что надомная специализированная паллиативная помощь в регионе отсутствует.

Врачам удалось спасти пенсионерку. Сейчас она в больнице.

18 ноября стало известно, что в Новосибирске пациентку с COVID-19 привязывали к кровати, морили голодом и не давали воды. После лечения в больнице у женщины также загноилась рана, оставшаяся из-за ампутации пальца.