В российском городе пациентку с COVID-19 привязывали к кровати и морили голодом

В Новосибирске пациентка заявила, что ее привязывали к кровати, морили голодом и били

В Новосибирске пациентка с COVID-19 заявила, что ее привязывали к кровати, морили голодом и не давали воды. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Женщина с диабетом, поступив в ковидную больницу, столкнулась с жестоким обращением врачей. По словам дочери потерпевшей, мать били и накрывали одеялом с головой. После лечения в больнице у женщины загноилась рана, которая осталась после ампутации пальца.

Также у россиянки забирали телефон. Ушибы и раны россиянки дочь сняла на фото и предоставила как доказательство.

Региональная прокуратура и Заелцовский межрайонный следственный отдел организовали проверку, сообщает ТАСС.

Ранее в частном доме престарелых подмосковных Мытищ пенсионеров избивали и привязывали к кроватям. Сотрудники дома престарелых также морили голодом стариков. Следователи, которые пришли с проверкой, обнаружили на теле одной из постоялиц, 80-летней пенсионерки, гематомы и синяки.