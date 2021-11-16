В подмосковном доме престарелых пенсионеров привязывали к кроватям и избивали

Пенсионеров привязывали к кроватям и избивали в пансионате для пожилых в Мытищах

В частном доме престарелых подмосковных Мытищ пенсионеров избивали и привязывали к кроватям. Об инциденте пишет РЕН ТВ.

Сотрудники дома престарелых также морили голодом стариков. Следователи, которые пришли с проверкой обнаружили на теле одной из постоялиц, 80-летней пенсионерки, гематомы и синяки.

По словам бывшей сотрудницы пансионата, по вечерам персонал устраивал застолья, а стариков, которые им мешали, привязывали к кроватям. Соседи пансионата по участку заявили, что раньше не знали о проживающих в нем пенсионерах. По их словам, стариков не выводили гулять на улицу. По информации РЕН ТВ, за последний год в данном пансионате погибло около 25 человек.

Прокуратура и следствие проводят проверки. Опрошенные правоохранителями постояльцы пансионата пока не подтвердили информации о побоях и издевательствах.

Ранее в пансионате для пожилых людей города Видное Московской области нашли привязанную к кровати колготками пенсионерку. По словам работников пансионата, пенсионерку связали, чтобы успокоить — якобы она вела себя буйно. При этом обследовавшие пенсионерку специалисты не выявили признаков буйного поведения.