Пенсионерка обделила наследством сестер и завещала все имущество рикше

Женщина в Индии завещала трехэтажный дом и золотые украшения не родственникам, а рикше

Пенсионерка из индийского штата Одиша (Орисса) обделила наследством трех сестер и завещала рикше все свое имущество в размере 10 миллионов рупий (9,7 миллиона рублей). Об этом сообщает издание NDTV.

63-летняя Минати Патнаик за короткий промежуток времени лишилась мужа и дочери. Супруг умер от почечной недостаточности в 2020 году. Дочь, с которой жила индианка, скончалась чуть позже от остановки сердца. После этого женщина осталась одна.

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«Я была потрясена и жила в скорби после их смертей. Никто из родственников не поддержал меня. Я осталась совершенно одна», — заявила она. Помогал женщине только рикша Будха Самал, который служил семье 25 лет. Он, в частности, возил дочь женщины в колледж. Патнаик решила оставить все свое имущество ему. Согласно завещанию женщины, после ее смерти Самалу достанется ее трехэтажный дом, золотые украшения и прочее имущество на общую сумму 10 миллионов рупий.

«Рикша и его семья поддерживали меня в это трудное время и заботились о моем здоровье, не ожидая ничего взамен», — заявила индианка.

Хотя две из трех сестер женщины выступили против такого решения, Патнаик соблюла все законные процедуры, чтобы убедиться, что ее имущество перейдет к Самалу после ее смерти.

«Я был в шоке, когда Минати Патнаик сообщила мне о решении завещать мне свое имущество. Я служил этой семье более 20 лет и продолжу служить ей до самой моей смерти», — сказал Самал.

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