Старушка скрывала богатство от семьи и завещала состояние на благотворительность

Жительница австралийского города Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, скончалась в возрасте 87 лет и завещала 14 миллионов австралийских долларов (592,6 миллиона рублей) 15 благотворительным организациям. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шейла Вудкок (Sheila Woodcock) никогда не была замужем и не завела детей. Она посвятила жизнь общению с друзьями и путешествиям. Кроме того, она увлекалась садоводством и актерским мастерством.

Ее двоюродные братья догадывались, что она богата, но до момента смерти старушки не представляли, насколько велико ее состояние. Вудкок не работала, скрывала богатство от семьи и не любила распространяться о своих доходах.

Женщина скончалась в мае 2018 года в возрасте 87 лет. Спустя некоторое время в местном вертолетном спасательном центре были объявлены ее наследники — 15 благотворительных организаций, между которыми она разделила свое состояние.

Кузен Вудкок заявил: «Я не думаю, что кто-то в Ньюкасле когда-либо делал что-то подобное, и не думаю, что когда-либо такое повторится снова».

Организация, которая тренирует собак-поводырей, назвала одного из щенков Вуди в честь благотворительницы. Помимо наследства, за 30 лет Вудкок пожертвовала этой организации более 347 тысяч долларов (14,6 миллиона рублей).

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