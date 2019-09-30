Пенсионер неожиданно унаследовал богатства знаменитого шпиона

Житель индийского города Мангалур Эдвин Д’Соуза (Edwin D’Souza) неожиданно для себя стал наследником знаменитого шпиона и оказался втянут в запутанную судебную тяжбу. Об этом пишет издание The Times of India.

Д’Соуза узнал о наследстве после звонка из полиции Дели. Ему сообщили, что он может претендовать на огромный дом, который принадлежал его покойной матери Герти Уолдер (Gerty Walder) и отчиму, которого звали Кумер Нарайн (Coomer Narain). Стоимость имущества оценивается в 100 миллионов рупий (более 90 миллионов рублей).

76-летний мужчина впервые услышал не только о доме, но и об отчиме. Герти Уолдер бросила сына и уехала в другой город, когда тому было всего два месяца. Д’Соуза рос под присмотром бабушки и почти никогда не виделся с матерью. Ему было известно, что она вышла замуж во второй раз, но он не знал имени ее нового мужа.

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В 1964 году Д’Соуза навестил мать в последний раз. К тому времени молодой человек попал в дурную компанию и стал мелким преступником. После встречи с матерью он угнал ее автомобиль и уехал на нем обратно в Мангалур, так и не встретив отчима.

Кумер Нарайн тоже нарушал закон, но на другом уровне. Новый муж Герти Уолдер занимал важный пост в индийской компании, которая торговала со странами социалистического лагеря. Газета New York Times писала, что вместе с начальником он подкупал и спаивал чиновников, выведывал военные и экономические секреты, а потом продавал их дипломатам из ГДР, Польши и Франции. Индийская пресса упоминала о его связях с советской разведкой, но их не удалось доказать.

В 1985 году шпионов и их пособников разоблачили. Нарайн попал за решетку, однако через несколько лет выплатил залог и вышел из тюрьмы. В 2000 году он скончался на свободе в возрасте 75 лет, так и не дождавшись суда. Процесс по делу о шпионаже завершился лишь спустя два года. Вскоре после этого неизвестный задушил Герти Уолдер — жену Нарайна и мать Д'Соузы. На похороны не приехали ни сын, ни другие родственники.

В 2008 году дом Уолдер и Нарайна незаконно заняла бывшая служанка Уолдер — женщина по имени Радхика (Radhika). Она называла себя сначала родной, а затем приемной дочерью знаменитого шпиона и законной наследницей его состояния и доказывала это документами — по всей вероятности, поддельными. Это задержало поиски других наследников.

Следователи не сумели отыскать родственников Нарайна, но нашли в архивах заявление об угоне автомобиля, которое Уолдер написала в 1964 году. В нем упоминался ее сын, живущий в Мангалуре. Так в полиции узнали о существовании Эдвина Д’Соузы. Чтобы получить наследство, ему придется судиться с Радхикой.

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