Стало известно о состоянии прооперировавшей себя онкобольной блокадницы

В комитете по здравоохранению Ленобласти сообщили, что состояние прошедшей блокаду пожилой россиянки, которая самостоятельно прооперировала себя в домашних условиях, оценивается как стабильное. Об этом во вторник, 23 ноября, пишет РИА Новости.

Об инциденте стало известно днем ранее, 22 ноября. Жительница Выборга не вынесла бездействия врачей и от отчаяния сделала на животе надрезы, чтобы выпустить скопившуюся там жидкость, появившуюся в результате осложнения, вызванного раком. Перед этим пенсионерка оставила предсмертную записку, адресованную дочери и внукам.

Врачам удалось ее спасти. Сейчас пациентке оказывается вся необходимая помощь, а вопрос дальнейшего наблюдения будет решаться после улучшения ее состояния.

В комитете по здравоохранению Ленобласти ранее сообщили, что проводят проверку по факту случившегося.