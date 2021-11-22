Российские врачи приняли инсульт за коронавирус у пенсионерки

В Новокузнецке пожилую женщину с инсультом лечили от коронавируса

В Новокузнецке пенсионерка с инсультом умерла в больнице для пациентов с COVID-19 №1. Российские врачи приняли инсульт за коронавирус, говорится в материалах Центрального районного суда города, сообщает «Сiбдепо».

Согласно документам, пожилая россиянка поступила в COVID-стационар с отрицательным результатом ПЦР-теста. Женщина не могла передвигаться и разговаривать, также у нее было спутанное сознание и повышенная температура тела.

Пенсионерке стало хуже после шести дней лечения от COVID-19 — она умерла в реанимации. Впоследствии ПЦР-тест показал положительный результат, но патологоанатом назвал причиной смерти последствия инсульта.

Суд признал сотрудников больницы косвенно виновными — он постановил взыскать с больницы 500 тысяч рублей в пользу дочери скончавшейся.

Управление Следственного комитета по Кузбассу возбудило уголовное дело.

Ранее врачи Новосибирска отказали в помощи россиянину с туберкулезом и COVID-19. Его высадили из машины скорой помощи из-за предполагаемого отсутствия мест в больницах. После инцидента власти проверили три местных учреждения.