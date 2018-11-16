Российские врачи засудили отказавшихся лечить дочь родителей и спасли ее

В Хабаровске врачи через суд добились права прооперировать новорожденную, которую отказались лечить родители, рассказала РИА Новости помощница прокурора Кировского района города Анна Лозовицкая.

«Ребенок сейчас находится в больнице в статусе отказника, без имени и фамилии. Врачи нам рассказали, что девочке требуется особый уход и забота, которую она должна чувствовать», — отметила Лозовицкая.

По ее словам, медики надеются, что в скором времени найдутся люди, которые возьмут младенца под опеку.

Девочка весом 800 граммов — единственная выжившая из тройни, которую местная жительница родила на 25-й неделе беременности. Ребенку требовалась срочная операция, но отец в присутствии адвоката написал письменный отказ от медицинского вмешательства.

Тогда врачи обратились в суд, где их позицию поддержала прокуратура.

Получив судебную санкцию, медики в среду, 14 ноября, провели успешную операцию, а в пятницу, 16 ноября, отец написал официальный отказ от ребенка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!