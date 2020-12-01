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Врачи отказали в помощи россиянину с туберкулезом и коронавирусом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Росздравнадзор в Новосибирске начал расследование сообщений об отказе в предоставлении медицинской помощи россиянину с туберкулезом и коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

По сведениям телеканала «НСК 49», больного коронавирусом мужчину с открытой формой туберкулеза высадили из машины скорой помощи прямо посреди улицы из-за предполагаемого отсутствия мест в больницах.

Власти изучат вопрос организации транспортировки и лечения пациентов с коронавирусом и туберкулезом. Проверки будут проведены в двух медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, что новосибирский Минздрав проверяет сообщения в СМИ о заразившемся коронавирусом пациенте, к которому врач приехал уже после смерти. Минздраву предстоит оценить качество и своевременность оказания медицинской помощи скончавшемуся 48-летнему мужчине.

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