Женщина занялась сексом в доме у друга и пожаловалась на него за подглядывание

Британец позвал подругу с ее возлюбленным к себе домой и подсмотрел с помощью веб-камеры, как они занимаются сексом в соседней комнате. Женщина, ставшая жертвой подглядывания, пожаловалась на своего друга в Reddit и спросила совета.

Она рассказала, что недавно начала отношения с молодым человеком. Так как они живут далеко друг от друга, романтические встречи случались нечасто. Узнав о проблемах женщины, друг, с которым она знакома около полугода, пригласил ее встретиться с возлюбленным у него дома.

Сам мужчина во время свидания присутствовал в квартире, однако находился в другой комнате. «У Б. компьютер с двумя мониторами и веб-камерой как раз в той комнате, где были мы. Один экран был включен, а другой выключен. Когда мы занялись сексом, мой парень спросил, почему горит огонек вебки», — рассказала девушка.

Она добавила, что, когда молодой человек подошел к компьютерному столу, огонек погас. После того как влюбленные спросили знакомого, что происходит, он признался, что подглядывал за ними, но поклялся, что ничего не записывал.

«Очевидно, что это явное вторжение в личное пространство, но нарушил ли он закон? Я не уверена в этом, потому что мы находились в его квартире», — задала вопрос Reddit-сообществу жертва подглядывания.

Большинство пользователей призвали ее немедленно обратиться в суд. Один из них заявил, что подобное поведение является нарушением британского закона о сексуальных преступлениях от 2003 года. «Это вуайеризм, он подпадает под 67 статью, и да — это абсолютно незаконно», — написал он.

«Твой "друг" явно все подстроил, чтобы посмотреть, как вы будете заниматься сексом. Веб-камера не включится сама по себе, и ты не будешь просто так оставлять ее включенной в комнате, где будут заниматься сексом твои знакомые», — сказал другой.

Третий пользователь посоветовал женщине немедленно обратиться в полицию, чтобы правоохранители успели изъять запись.

Ранее сообщалось, что неизвестный взломал камеру на умной кормушке для собаки в доме женщины и подглядывал за ней. Однажды проходя мимо кормушки, она услышала мужской голос, который поприветствовал ее.