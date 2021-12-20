80-килограммовая женщина похудела на 25 килограммов и раскрыла секрет успеха

Весившая 80 килограммов жительница индийского города Гургаон, штат Харьяна, похудела на 25 килограммов за десять месяцев. Секреты ее успеха раскрыло издание Times of India.

37-летняя Нидхи Гупта в детстве была стройной и весила 55 килограммов. Но после рождения двух детей она обнаружила, что незаметно располнела до 80 килограммов. Люди обидно комментировали вес индианки, и ей становилось все сложнее справляться с накапливаемым из-за этого стрессом. Также у женщины появились проблемы с покупкой одежды.

Индианка решила взять свою жизнь в руки и избавиться от лишнего веса. Она начала следовать диете, часто заниматься спортом и ходить на прогулки. В результате Гупта похудела на 25 килограммов за десять месяцев.

Теперь на завтрак она съедает брюссельскую капусту, на обед — папайю и арбуз. Ее ужин состоит из лепешки, супа-пюре из бобовых и салата. Перед тренировкой она выпивает один стакан сока амлы, также известной как индийский крыжовник, и стакан воды с медом. После тренировки женщина выпивает чашку черного кофе. Иногда она позволяет себе полакомиться блюдами китайской кухни. Гупта полностью исключила из рациона рис и газированные напитки.

Каждый день индианка ходит на часовые прогулки по утрам и вечерам. Кроме того, она завела привычку пить чуть теплую воду. Гупта обнаружила, что благодаря воде чувствует себя более энергичной и меньше хочет есть.

Сохранять мотивацию индианке помогали заметные невооруженным взглядом результаты ее похудения. Ей вновь начала подходить одежда, и это помогало ей продолжать правильно питаться и заниматься спортом.

Ранее сообщалось, что весившая 111 килограммов и каждую ночь ломавшая кровать жительница шотландского города Глазго решилась на операцию по шунтированию желудка и похудела на 35 килограммов. Она старается гулять каждый день и выполнять тренировки для укрепления мышц.

