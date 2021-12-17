111-килограммовая женщина похудела на 35 килограммов и раскрыла секрет успеха

Весившая 111 килограммов и каждую ночь ломавшая кровать жительница шотландского города Глазго решилась на операцию по шунтированию желудка и похудела на 35 килограммов. Секреты ее успеха раскрыло издание The Mirror.

31-летняя Карлин Бут начала набирать вес еще в детстве. В качестве защитного от стресса механизма у нее развилось нездоровое пристрастие к еде. Женщина злоупотребляла пищей и во взрослом возрасте. В результате стрелка ее весов достигла отметки в 111 килограммов. Введение режима строгой изоляции из-за пандемии COVID-19 тоже подтолкнуло женщину к нездоровому образу жизни.

Шотландка была слишком тяжелой для своей кровати и занимала слишком много места, поэтому ей приходилось спать в отдельной от мужа Роберта комнате. «Я начала чувствовать отвращение к себе», — подчеркнула она. Бут начала отдаляться от друзей, так как они были намного худее ее. Из-за одышки она боялась заразиться коронавирусом.

Она впала в депрессию и искала пути выхода из этой ситуации. Тогда Бут попалась информация об операциях по шунтированию желудка. Процедура предполагает уменьшение объема желудка на 15 процентов от исходного размера. В конце концов, женщина решила, что с нее хватит, и пора брать ситуацию в свои руки. Она пообещала себе стать стройной и здоровой.

Бут решилась на операцию. Муж согласился помочь ей, и спустя пять недель женщина легла под нож хирурга. После операции шотландка изменила диету и образ жизни. В результате она сбросила 35 килограммов.

«Первые две недели после операции я пила только жидкости: протеиновые коктейли или бульоны. Затем две недели я ела пюре. Теперь я могу есть все, но очень маленькими порциями», — сказала женщина.

Она старается гулять каждый день и выполнять тренировки для укрепления мышц.

Сейчас женщина чувствует себя гораздо увереннее, и ей больше не приходится спать в отдельной комнате. Кроме того, шотландка теперь рассматривает еду как топливо для организма, которое помогает ей поддерживать жизнедеятельность и здоровье, а не медленно убивает ее, как это было раньше.

Ранее сообщалось, что весившая 120 килограммов жительница американского города Шанхассен, штат Миннесота, за год сбросила 59 килограммов благодаря нескольким полезным привычкам. Она установила на мобильном телефоне напоминания и написала список заданий, которые намеревалась выполнять ежедневно.

