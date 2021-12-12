120-килограммовая женщина похудела на 59 килограммов и раскрыла секрет успеха

Весившая 120 килограммов жительница американского города Шанхассен, штат Миннесота, за год сбросила 59 килограммов благодаря нескольким полезным привычкам. Секреты ее успеха раскрыло издание Today.

Всю взрослую жизнь вес 41-летней Сабрины Осленд менялся. После того, как женщина вышла замуж, она начала вновь набирать лишние килограммы. На пике ее вес составил 120 килограммов. Американка постоянно ела что-то не очень полезное на ходу и часто пренебрегала собственным здоровьем.

Несколько лет назад Осленд отправилась с сыном в круиз на Аляску. Мать и сын очень ждали одной из экскурсий, в ходе которой вертолет должен был доставить их на ледник. Но Осленд была поражена, когда с нее потребовали дополнительную плату за полет из-за ее лишнего веса. После этого она решила начать больше заниматься спортом и изменить рацион, чтобы похудеть.

В этом ей помогло поэтапное приобретение полезных привычек. Для этого она установила на мобильном телефоне напоминания и написала список заданий, которые намеревалась выполнять ежедневно. Ее список включал небольшие изменения: пить достаточно воды, заниматься спортом и принимать витамины.

Осленд начала с ежедневных получасовых прогулок. Со временем она стала гулять в течение часа или дважды в день. Затем она добавила силовые тренировки. Вскоре после того, как американка стала вести здоровый образ жизни, началась пандемия COVID-19. Поэтому Осленд решила интегрировать эти привычки в новый образ жизни, предполагавший работу из дома, и научиться обходиться без спортзала.

Она изменила рацион и перешла от удобной еды к полезной. Раньше она часто ела чипсы в качестве закуски и пиццу на ужин. Теперь она готовит овощи или добавляет к ужину салаты.

Кроме того, женщина изменила подход к еде. «Я ела, потому что мне хотелось пить или было скучно — необязательно, чтобы дать топливо телу. Я пересмотрела свои взгляды. Теперь я задумываюсь о том, чего на самом деле хочет мое тело»,— пояснила она.

Занятия с тренером и группой помогли женщине сбросить более 59 килограммов за год. Теперь она может позволить себе более активный образ жизни.

Другим желающим похудеть женщина советует создавать здоровые привычки, которые помогут изменить образ жизни. Когда она начинала худеть, она изменяла по одной привычке за раз: гуляла по полчаса в день, затем начала использовать маленькую тарелку, чтобы сократить размеры порций. Кроме того, Осленд рекомендует осознать, что процесс похудения — это постоянный прогресс, а не стремление к идеалу. В некоторые дни не все будет получаться так, как хочется, но главное — следовать задуманному плану.

Ранее сообщалось, что весивший 125 килограммов житель индийского города Гургаон, штат Харьяна, похудел на 50 килограммов за восемь месяцев. Он выбросил все шоколадки, сладости, лапшу и прочие калорийные продукты, а также удалил из мобильного телефона все приложения по доставке еды.

