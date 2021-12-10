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125-килограммовый мужчина похудел на 50 килограммов и раскрыл секрет успеха

Мужчина в Индии похудел на 50 килограммов за восемь месяцев

Фото: «Times of India»

Весивший 125 килограммов житель индийского города Гургаон, штат Харьяна, похудел на 50 килограммов за восемь месяцев. Секреты его успеха раскрыло издание Times of India.

26-летний Амбуж Саксена долгое время страдал от лишнего веса. В детстве у него были некоторые проблемы со здоровьем, следствием которых стали лишние килограммы. С возрастом у мужчины начались проблемы с дыханием. Индийцу было трудно подобрать себе подходящую одежду, он был постоянно недоволен своей внешностью.

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Однажды Саксена играл с коллегами в настольный теннис и попросил одного из них сфотографировать его. После того, как мужчина увидел со стороны свой живот, он решил, что пора изменить образ жизни. Индиец вернулся домой и выбросил все шоколадки, сладости, лапшу и прочие калорийные продукты и удалил из мобильного телефона все приложения по доставке еды.

Теперь на завтрак мужчина ест рис, дробленую пшеницу или кашу из обжаренной манной муки, обедает тортильей с отварной чечевицей и овощами, а ужинает брюссельской капустой или черным нутом. Перед тренировкой Саксена выпивает чашку черного кофе.

Индиец занимается силовыми и функциональными тренировками. Он отметил, что для достижения успеха надо принять, что фитнес — это не цель, а образ жизни.

Для того, чтобы поддерживать мотивацию, мужчина установил самые неудачные свои фотографии в качестве заставки на телефон. Эти снимки заставляют его более усердно тренироваться. Кроме того, он занимается с тренером, который подбадривает его на пути к похудению. Саксена практикует и медитации.

Мужчина подчеркнул, что после похудения стал более дисциплинированным и спокойным, также у него появились амбициозные планы на будущее.

Ранее сообщалось, что индиец ужинал протеиновым коктейлем с папайей и похудел на 45 килограммов за четыре месяца. Тем, кто хочет похудеть, он посоветовал не надеяться на мотивацию и больше внимания уделять самодисциплине.

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Алиса Дмитриева
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