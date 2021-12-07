120-килограммовый мужчина похудел на 45 килограммов и раскрыл секрет успеха

Индиец ужинал протеиновым коктейлем с папайей и похудел на 45 килограммов за четыре месяца

Житель Нью-Дели, Индия, сбросил 45 килограммов за четыре месяца и раскрыл секрет успеха при похудении. Его историю публикует Times of India.

Гарвит Каватра рассказал, что большую часть жизни страдал от лишнего веса. После того, как вес достиг 120 килограммов и стал сказываться на его здоровье и отношениях с окружающими, не упускающих возможности подшутить над его внешним видом, мужчина решил взять себя в руки и изменить образ жизни.

На завтрак индиец съедал банан или яблоко и выпивал чашку черного кофе. В полдень он подкреплялся морковным соком, а затем обедал рисом, лепешками с овощными рагу или блинами с овощами. Мужчина ужинал протеиновым коктейлем со ста граммами папайи. После ужина он перекусывал пятью миндальными орехами с кружкой зеленого чая.

Каватра занимался спортом каждый день: с понедельника по пятницу ходил в тренажерный зал, в субботу делал упражнения на пресс, а в воскресенье он бегал. Перед занятиями индиец выпивал черный кофе, а после — съедал 250 граммов творожного сыра панир.

Тем, кто хочет похудеть, индиец посоветовал не надеяться на мотивацию и больше внимания уделять самодисциплине. Он уверен, что только сочетание правильного питания и физических нагрузок может привести к желаемому результату. Каватра также порекомендовал фиксировать даже маленькие изменения в теле и хвалить себя за них.

Ранее сообщалось, что весивший 115 килограммов житель индийского города Мумбаи за три года похудел на 45 килограммов и набрал 10 килограммов мышечной массы. Из-за полноты индиец не мог играть в футбол, хотя это был его любимый вид спорта.