115-килограммовый мужчина сбросил 45 килограммов и раскрыл секрет успеха

Весивший 115 килограммов житель индийского города Мумбаи за три года похудел на 45 килограммов и набрал 10 килограммов мышечной массы. Секрет его успеха раскрыло издание Times of India.

22-летний Вивек Надиметла имел лишний вес. В 2019 году стрелка весов показывала 115 килограммов. Из-за полноты индиец не мог играть в футбол, хотя это был его любимый вид спорта. Ему было трудно бегать, и команда перестала приглашать его участвовать в матчах. Ради того, чтобы иметь возможность участвовать в играх, мужчина решил изменить образ жизни. Он записался в спортзал и начал самостоятельно тренироваться, а также перешел на здоровое питание. В результате он не только сбросил вес, но и нарастил мышцы.

Теперь индиец на завтрак съедает овсянку и выпивает кофе, обедает лепешкой с тушеными овощами и миской риса и ужинает пятью-шестью отварными яйцами, лепешкой и тушеными овощами. После тренировки мужчина ест до шести отварных яиц, вымоченный миндаль и пьет кофе с молоком. Иногда он позволяет себе смузи, бургеры и куриное карри. Индиец избегает сахара и сладких напитков, белого риса, жирной пищи и еды из заведений быстрого питания.

Мужчина тренируется по шесть раз в неделю. Силовые тренировки и упражнения на развитие различных групп мышц он сопровождает кардиотренировками.

«Сначала я поставил себе цель похудеть, а затем — нарастить мышцы. Я не мог тренироваться в обычном режиме из-за пандемии коронавируса и локдауна. Поэтому я тренировался дома, поднимая ведра с водой. После локдауна мне пришлось работать, поэтому я начал ходить в спортзал ранним утром, перед работой. Если у вас есть намерение, все возможно. Главное в похудении — последовательность», — подчеркнул мужчина.

Надмиетла проходит по 10-12 тысяч шагов ежедневно, и это помогает ему сжигать максимум калорий. «Когда я позволяю себе расслабиться и съесть вредную пищу, на следующий день я пропускаю завтрак. Таким образом мне удается не набирать жир», — сказал индиец.

Он отметил, что нет необходимости включать в программу похудения протеиновые порошки или другие модные продукты. Секрет прост — потреблять мало калорий. «Чтобы набрать мышечную массу, не надо пить протеиновые коктейли и есть протеиновые батончики. Нужно просто избегать вредной пищи и питаться чистым белком: куриными грудками, яичными белками и рыбой», — пояснил мужчина.

Ранее сообщалось, что весившая 114 килограммов жительница австралийского района Лейк Манмора, штат Новый Южный Уэльс, за пять лет похудела на 54 килограмма благодаря балансу между тренировками и жизнью. Она научилась балансировать тренировки со своей повседневной жизнью и ставить фитнес-цели.