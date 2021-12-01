114-килограммовая женщина похудела на 54 килограмма и раскрыла секрет успеха

Женщина сбросила 54 килограмма за пять лет благодаря балансу между тренировками и жизнью

Весившая 114 килограммов жительница австралийского района Лейк Манмора, штат Новый Южный Уэльс, за пять лет похудела на 54 килограмма благодаря балансу между тренировками и жизнью. Секреты ее успеха раскрыло издание Daily Mail.

33-летняя Джала Аллуш присоединилась к программе похудения на сайте Ally’s Angels and Alphas через год после рождения сына Эмада. На тот момент женщина весила 114 килограммов. На то, чтобы изменить образ жизни и сбросить лишний вес, ее вдохновили муж и двое детей. Она начала заниматься в ближайшем спортзале: посещала групповые тренировки и ходила на кроссфит. Иногда ей приходилось вставать в четыре утра, чтобы успеть окончить тренировку до того, как муж уйдет на работу.

Аллуш обратилась к тренеру Алисии Гоуэнс и попросила помочь ей похудеть. Она научилась балансировать тренировки со своей повседневной жизнью и ставить фитнес-цели. «Алисия научила меня в первую очередь быть умнее, а не усерднее, когда речь идет о тренировках и питании», — рассказала женщина. Она подчеркнула, что двигалась вперед небольшими шагами, чтобы достичь цели.

Неделя Аллуш включает кардиотренировки, от четырех до семи силовых тренировок и 45-минутное занятие на велотренажере. Австралийка начинает день с овсянки, протеинового коктейля и голубики. Спустя какое-то время она съедает банан, кукурузные хлебцы и арахисовое масло. На обед австралийка предпочитает курицу и рулет с салатом с жареным бататом, а также чай с бананом, голубикой, виноградом и клубникой. На ужин женщина ест котлеты из индейки, картофель с начинкой и зеленый горох, а также немного шоколада.

За пять лет женщине удалось похудеть до 60 килограммов. Теперь она чувствует себя более сильной и уверенной в себе, чем когда-либо. «В начале своего пути я могла только мечтать, что буду такой сильной и уверенной женщиной, какой я стала сейчас», — подчеркнула Аллуш.

Она отметила, что ей пришлось очень усердно работать над собой, чтобы достичь целей. Она постепенно училась выходить из зоны комфорта и говорить «Да» новым возможностям для личностного развития и роста.

Ранее сообщалось, что весивший 207 килограммов житель индийского города Ичалкаранджи, штат Махараштра, похудел на 100 килограммов за десять месяцев благодаря ежедневным особым тренировкам. После каждого приема пищи индиец отправляется на прогулку на 10-15 минут, а перед сном выпивает зеленый чай, который улучшает метаболизм.