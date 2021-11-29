207-килограммовый мужчина похудел на 100 килограммов за десять месяцев

Весивший 207 килограммов житель индийского города Ичалкаранджи, штат Махараштра, похудел на 100 килограммов за десять месяцев благодаря ежедневным особым тренировкам. На этот и другие секреты его успеха обратило внимание издание Times of India.

26-летний Джунаид Джамадар весил 207 килограммов. Лишний вес негативно сказывался на здоровье мужчины. Отец выдвинул ему ультиматум о необходимости сбросить лишний вес. Джамадар и сам хотел этого: окружающие смотрели на него как на гиганта и издевались над ним из-за его внешнего вида. Индиец воспринял требование отца всерьез и решил раз и навсегда изменить образ жизни. Он поставил себе цель похудеть за десять месяцев.

Теперь на завтрак Джамадар съедает три отварных яйца и один апельсин, на обед — одну лепешку из сдобного теста, 200 граммов отварной курицы, салат и обезжиренные сливки, а на ужин — только 200 граммов отварной курицы. Перед тренировкой индиец ест яблоко, пять миндальных и два грецких ореха, а после тренировки употребляет протеиновый коктейль и три яичных белка. Изредка мужчина позволяет себе плов, мороженое или другие недиетические блюда.

Кроме того, индиец начал ежедневно делать упражнения на две группы мышц одновременно, а также выполнять длительные кардиотренировки. После каждого приема пищи индиец отправляется на прогулку на 10-15 минут, а перед сном выпивает зеленый чай, который улучшает метаболизм. Также мужчина стал рано ложиться спать.

После пяти месяцев тренировок снижение веса остановилось. Индийцу казалось, что все его усилия бесполезны, но ему удалось преодолеть это плато. Джамадар намеревался похудеть на 100 килограммов за десять месяцев и выполнил это обещание. Восхищенные отзывы окружающих помогают ему сохранить мотивацию.

Ранее сообщалось, что житель индийского города Чандигарх, столицы штатов Пенджаб и Харьяна, сбросил 24 килограмма за пять месяцев, стал фитнес-тренером и помог похудеть 500 людям. Мужчина ежедневно съедал не менее двух порций разных овощей и пил много воды.