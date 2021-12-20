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Солдаты НАТО попытались прорваться в Приднестровье

WarGonzo: спецназовцев Германии и Великобритании забросили из Молдавии в Приднестровье

Кадр: WarGonzo

Военнослужащие спецназа Германии и Великобритании пытались попасть на территорию Приднестровья, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на свои неназванные источники в Кишиневе.

По утверждению авторов канала, солдаты спецподразделений стран НАТО были заброшены под видом молдавских силовиков в зону безопасности на линии разграничения в Дубоссарском районе Приднестровья.

Сообщается, что инцидент произошел 2 декабря. Источники WarGonzo говорят, что немецкие и британские спецназовцы проводили рекогносцировку местности и отрабатывали действия по возможной высадке диверсантов в этом районе. Приднестровские пограничники заметили их попытку прорыва.

В Молдавии сообщили, что это была «группа быстрого реагирования», и объяснили ее присутствие в зоне безопасности учениями.

Ранее в декабре сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии задержали и обыскали российского журналиста, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Тот снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта и роли России в его урегулировании.

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Антон Похиляк
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