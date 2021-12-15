Спецслужбы Молдавии задержали российского журналиста

Cотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) задержали и обыскали российского журналиста, основателя проекта WarGonzo Семена Пегова. Об этом сообщил депутат Госдумы Артем Туров в своем Telegram-канале.

«Этой ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался <...> Семен Пегов», — написал парламентарий. По его словам, российский журналист снимал сюжеты об истории и событиях приднестровского конфликта и роли России в его урегулировании.

Туров рассказал, что сотрудники молдавских спецслужб обыскали Пегова, изучили его телефоны, ноутбук и другую технику, а также угрожали выдать его украинским силовикам. Позже российского журналистка, «который очень достойно реагировал на происходящее», отпустили. «Но все недружественные действия, в условиях, когда наша страна оказывает беспрецендентную помощь Молдове, вызывают недоумение», — заключил депутат.

Ранее Минский городской суд не удовлетворил жалобу защиты журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко, арестованного 5 октября, и оставил в силе решение о его заключении под стражу. Журналиста обвиняют в разжигании социальной вражды или розни, а также в оскорблении представителя власти.