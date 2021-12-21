Названы самые бюджетные города Европы для отдыха в 2022 году

Эксперты туристической отрасли назвали путешественникам города Европы, где в 2022 году будет выгоднее всего провести отпуск. Об этом сообщает Travel Daily Media.

Самым бюджетным направлением в Европе для отдыха в следующем году стала столица Румынии — Бухарест, где проживание в среднем стоит 5700 рублей в сутки. На втором месте находится столица Северной Македонии Скопье. Здесь туристам предлагают самую дешевую в Европе цену для отеля категории пять звезд — 6500 рублей за ночь. Кроме того, это город с одной из самых низких стоимостей проживания в гостинице или апартаментах, которое обойдется в среднем в 4300 рублей в сутки.

Тройку лидеров замыкает столица Болгарии — София, где можно снять номер в отеле в среднем за 3100 рублей в день. В топ-5 также вошли Варшава и Вильнюс.

Среди городов с наиболее высокой стоимость проживания специалисты выделили Монако, Берн и Париж, где сутки в отеле обойдутся туристам в 30,1, 22,6 и 19,4 тысячи рублей соответственно.

Ранее Афганистан, Йемен и Сирия были названы самыми опасными странами для поездок в 2022 году. Отмечается, что список составлялся с учетом политического и социального уровня безопасности в государствах, эффективности служб безопасности, а также уязвимости стран перед стихийными бедствиями.