Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы самые бюджетные города Европы для отдыха в 2022 году

Travel Daily Media: проживание в Бухаресте в 2022 году обойдется в 5700 рублей в сутки

Фото: Unsplash

Эксперты туристической отрасли назвали путешественникам города Европы, где в 2022 году будет выгоднее всего провести отпуск. Об этом сообщает Travel Daily Media.

Самым бюджетным направлением в Европе для отдыха в следующем году стала столица Румынии — Бухарест, где проживание в среднем стоит 5700 рублей в сутки. На втором месте находится столица Северной Македонии Скопье. Здесь туристам предлагают самую дешевую в Европе цену для отеля категории пять звезд — 6500 рублей за ночь. Кроме того, это город с одной из самых низких стоимостей проживания в гостинице или апартаментах, которое обойдется в среднем в 4300 рублей в сутки.

Материалы по теме:
Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
Вписаться в бюджетШесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
12 апреля
Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
Экономим на шпалах10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
15 июня

Тройку лидеров замыкает столица Болгарии — София, где можно снять номер в отеле в среднем за 3100 рублей в день. В топ-5 также вошли Варшава и Вильнюс.

Среди городов с наиболее высокой стоимость проживания специалисты выделили Монако, Берн и Париж, где сутки в отеле обойдутся туристам в 30,1, 22,6 и 19,4 тысячи рублей соответственно.

Ранее Афганистан, Йемен и Сирия были названы самыми опасными странами для поездок в 2022 году. Отмечается, что список составлялся с учетом политического и социального уровня безопасности в государствах, эффективности служб безопасности, а также уязвимости стран перед стихийными бедствиями.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Кадыров пригрозил Турции из-за открытия парка имени Дудаева
Раскрыта опасность неправильной ходьбы
Российский суд разъяснил штраф «Муз-ТВ» за гей-пропаганду
Москвичка развела в своей квартире более 100 кошек
Двоих россиян осудят за мошенничество на несколько миллиардов рублей
Зеленский рассказал о переписке с Саакашвили
Названа самая желанная для путешествий страна мира
Страны Балтии заявили о готовности немедленно оказать Украине военную помощь
В Чехии появится самый длинный подвесной мост в мире
Парикмахер показала способ завить волосы с помощью новогодней мишуры
Талибы по ошибке перевели сотни тысяч долларов посольству в Таджикистане
Предсказан рост кибератак в 2022 году
Отец девятилетней студентки МГУ прокомментировал драку фразой «о чем вы вообще?»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter