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Названы самые опасные страны для путешествий в 2022 году

The Independent: Афганистан назван самой опасной страной для отдыха в 2022 году

Фото: Shutterstock

Афганистан, Йемен и Сирия названы самыми опасными странами для поездок в 2022 году. Об этом пишет The Independent со ссылкой на исследование международной компании International SOS.

Отмечается, что список составлялся с учетом политического и социального уровня безопасности в государствах, надежности транспортных инфраструктур, состояния производственных отношений, эффективности служб безопасности и экстренных служб, а также уязвимости стран к стихийным бедствиям.

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Так, выделено 14 направлений, небезопасных для путешествий и отдыха: Афганистан, Йемен, Сирия, Ливия, Мали, Сомали, Южный Судан, Украина, Пакистан, Ирак, Египет, а также части Мозамбика, Нигерии и Демократической Республики Конго.

Среди государств с наименьшим риском для туристов названы Исландия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Словения и Люксембург.

Ранее россиянам перечислили самые опасные страны Европы для отдыха из-за коронавируса. Так, согласно статистике, ситуация изменилась в худшую сторону в Хорватии, некоторых районах Бельгии и Ирландии. Кроме того, в красный список государств вошли Латвия, Литва, Эстония и Румыния.

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Валентина Процкова
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