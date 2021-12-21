В США ответили на вопрос о санкциях против украинского бизнесмена Ахметова

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о санкциях против украинского бизнесмена Рината Ахметова. Ее слова приводит РИА Новости.

Она не исключила возможность введения санкций против Ахметова, добавив, что Белый дом рассматривает весь спектр возможных санкций в связи с ситуацией между Россией и Украиной.

«Очевидно, мы рассматриваем широкий спектр санкций в связи с наращиванием Россией военных сил на границе с Украиной», — ответила она.

Псаки добавила, что сейчас ей «нечего объявить».

26 ноября Зеленский на пресс-конференции заявил, что, согласно полученной им информации, в стране 1 декабря планируется госпереворот, к чему причастен олигарх Ринат Ахметов. По словам Зеленского, окружение бизнесмена пытается втянуть его в войну с государством. Сам Ахметов назвал это абсолютной ложью. На акцию протеста в центре Киева 1 декабря вышли несколько сотен человек.

